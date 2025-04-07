Минниханов поприветствовал в кулуарах инвестфорума в ОАЭ Президента Республики Конго

Раис Татарстана Рустам Минниханов на стартовавшем в Абу-Даби Международном инвестиционном форуме ОАЭ (AIM Congress 2025) поприветствовал Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Она выложила соответствующее видео и написала: «В кулуарах пленарного заседания Международного инвестиционного форума в ОАЭ Рустам Минниханов приветствует Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо».

Лидер Республики Конго приезжал в Казань в октябре прошлого года для участия в мероприятиях шестнадцатого по счету саммита БРИКС.

AIM Congress 2025 проходит в Абу-Даби с 7 по 9 апреля этого года. Этот форум – крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Определение будущего глобальных инвестиций: новая волна глобализации инвестиционного ландшафта на пути к новому сбалансированному устройству мира».

Татарстан принимает участие в форуме с момента его основания в 2015 году. Накануне Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Абу-Даби с государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом аль-Зейуди.

Видео: t.me/galimovatatarstan.