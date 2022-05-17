Минниханов утвердил дату празднования «Каравона»

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил дату проведения русского народного праздника «Каравон». Руководитель республики подписал соответствующий указ.

«Каравон» состоится 28 мая — традиционно в селе Никольское Лаишевского района РТ.

Кабинету Министров и Министерству культуры республики поручено оказать содействие в подготовке и проведении праздника, а Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» — организовать его освещение в СМИ.

Праздник русского фольклора «Каравон» приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца. В прошлом году он собрал более 160 коллективов со всей России.

Ранее Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя, о чем сообщал «Татар-информ».