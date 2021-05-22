«Такие праздники нас сближают»: Минниханов стал гостем праздника «Каравон»

Праздник русского фольклора «Каравон», приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца и на протяжении многих лет является уникальной площадкой для возрождения духовных ценностей и национального самосознания на основе исторических традиций народной культуры.

Для участие в празднике зарегистрировалось более 150 коллективов из республики и регионов РФ. Организаторы подготовили для гостей праздника русские народные игры, показательные выступления мастеров русских боевых искусств, мастер-классы, гулянья с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей. Хедлайнером концертной программы праздника стала популярная исполнительница Тина Кузнецова со своим проектом «ZVENTA SVENTANA».

Фото: Михаил Захаров

«Нам очень важно бережно относится к нашей истории и традициям»

К церемонии открытия на праздник приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Его и других почетных гостей встречали этнокультурные коллективы. Одним из почетных гостей мероприятия стал председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Всем гостям вручили каравай и бейсболку с символикой «Каравона».

Президент Татарстана в сопровождении главы Лаишевского муниципального района Ильдуса Зарипова, председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирины Александровской и министра культуры РТ Ирады Аюповой осмотрел площадку «Город мастеров», интерактивную площадку «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор» и «Русское подворье».

Для гостей праздника были представлены угощения из русской печи, блюда русской традиционной кухни, товары народно-художественных промыслов и брендированные изделиями праздника «Каравон».

«С каждым годом, мы видим как наш „Каравон“ расширяется — 168 коллективов и 20 регионов представлены на этой площадке. В Год родных языков и народного единения такие праздники нас сближают. Нам очень важно бережно относится к нашей истории и традициям», — сказал Минниханов.

Президент РТ пообещал жителям к 30-летию «Каравона» отремонтировать дом культуры села Никольское.

Также на открытии праздника Минниханов наградил медалями и грамотами, а также выдал сертификаты на гранты фольклорным коллективам республики. Среди награжденных были исполнитель группы «Волга-Волга» Антон Салакаев, методист центра русского фольклора музейного комплекса Казани Александр Смирнов и многие другие.

«Праздник долгожданный, потому что был в прошлом году он проходил онлайн, а народ привык праздновать его масштабно. В этом году мы провели серьезную подготовку, пригласили всех и многие приехали несмотря ни на какие трудности», — сказал Зарипов.

Русские народные игры, кузнецы и кулачные бои

В этом году на фольклорном празднике было организовано всего около 20 площадок, среди которых были «Петрушкин двор», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор», «Главная сцена» и «Частушечный экран», выставки и «Хороводная поляна». На главной сцене проходили основные выступления коллективов, среди которых был и ансамбль казачьей песни.

«На „Каравон“ мы приехали впервые. Мы регулярно бываем в Казань на научную конференцию „Державинские чтения“, в этом году праздник удачно совпал с конференцией. Мы просто в восхищении и поражены размахом», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ» директор ансамбля казачьей песни Всероссийского государственного университета юстиции «Атаман» Ирина Леусенко.

На празднике организовали народные игры в рамках проекта «Uen Fest», где юные гости праздника познакомятся с играми, в которые играли наши бабушки и дедушки, традиционные виды русских боевых искусств «Кулачная артель», мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гулянья с выступлениями сольных исполнителей и ансамблей.

На площадке «Молодецкие игры» были размещены площадки для русских народных игр: распилка бревна, лабиринт, закидывание яиц в корзину, хоровод-капуста и другие. «Здесь у нас будут кулачные бои и все смогут побороться один на один, потом стенка на стенку», — поделилась замдиректор Дома культуры Лаишево Светлана Арсютова.

Праздник «Каравон» зародился в середине XVI века в селе Караево, название которого в 1734 году поменялось на Никольское. По старинной традиции, празднование в честь святителя Николая в селе проходило в течение трех дней.

По старинной традиции, в уличных гуляниях водили хоровод, соединившись мизинцами, шли особым, «каравонным шагом», которое в Никольском называют «утиным». Благодаря фестивалю зародился ансамбль «Волжанка», состоящий из двадцати человек, который позже был переименован в «Каравон». С 1993 года праздник «Каравон» приобрел статус фольклорного фестиваля.

В первом «Каравоне» участвовало всего семь коллективов. В 2006 году их число составило чуть более тысячи человек — это 61 фольклорный коллектив из Татарстана и соседних регионов РФ, гостей составило более 5 тысяч человек.

В 2019 году «Каравон» посетили более 25 тыс. гостей. А в 2020 году русский народный праздник проходил в онлайн формате, трансляцию которого посмотрело более 680 тыс. зрителей со всего мира.

Организаторами праздника выступает Министерство культуры РТ, Лаишевский муниципальный район РТ, ГБУ «Таткультресурсцентр».