Минниханов: Укомплектованность медицинским персоналом должна быть не менее 80%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по привлечению кадров в медучреждения республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам Минниханова, в настоящий момент наиболее критическая ситуация в 9 районах республики – Новошешминском, Менделеевском, Тукаевском, Бавлинском, Нижнекамском, Заинском, Чистопольском, Бугульминском и Зеленодольском. Он отметил, что укомплектованность медицинским персоналом в среднем по Татарстану должна быть не менее 80%, а вопрос должен быть взят на личный контроль главами администраций.

Он также предложил усилить и систематизировать работу по привлечению молодых специалистов, окончивших образовательные учреждения. Для этого важно изучить опыт других регионов, считает Раис РТ.

Также с докладом выступил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. По его словам, в этом вопросе есть положительная динамика, в республике работают 19 640 врачей. Тем не менее, ситуация по районам неоднородна.

Так, сохраняется острый дефицит первичного звена, в особенности врачей-терапевтов, который восполняют при помощи привлечения специалистов из-за пределов республики, либо перераспределения врачей между медорганизациями.

«Был предпринят следующий тактический маневр: часть выпускников медвузов, которые должны были пополнить ряды медицинских организаций с высокой кадровой обеспеченностью, была перераспределена в дефицитные медицинские организации Казани. Это позволило усилить первичное звено там, где нагрузка на одного врача была запредельной», – рассказал министр здравоохранения РТ и отметил, что в этом году удалось повысить укомплектованность больниц в Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Елабуге.

Так, с 2026 года по решению Раиса РТ врачам дефицитных специальностей, приезжающих из других регионов и стран, выплачивают 1 миллион рублей. Участниками программы стали 204 человека, выплаты получили уже 109 человек, из них более 50% пришли в первичную сеть.

Альмир Абашев обратил внимание, что иногда даже наличие мер поддержки не приводит к увеличению укомплектованности и предложил искать новые механизмы работы по этому направлению.

Например, по результатам анализа опыта передовых регионов страны принято решение о создании Дирекции кадровых решений при Минздраве Татарстана, которое в будет заниматься привлечением новых работников. Новая организация будет работать через портал медицинские-вакансии.рф, где кандидаты могут ознакомиться с вакансиями и мерами поддержки. При этом Дирекция будет сопровождать специалистов с момента первого контакта до его трудоустройства.

Кроме того, организация займется вовлечением людей, работающих в отрасли, в спортивные и культурно-массовые мероприятия, а также обучением коллективов больниц, в том числе работников кадровых служб, руководителей и их заместителей.

Другими методами удержания людей в отрасли, по словам Абашева, являются объединение молодежи, формирование современных рабочих мест для удовлетворения профессиональных амбиций и оснащение медицинских организаций новой техникой. Это делается за счет программных средств, выделенных Раисом Татарстана на модернизацию оборудования в отрасли.

Параллельно создаются условия для профессионального общения через молодежное объединение «Движение новых кадров в медицине». Первыми участниками Движения стали победители в номинации «Молодая гвардия» в конкурсе «Врач года. Ак чэчэклэр» – они уже начали свою работу по привлечению молодых специалистов – сверстников из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может появиться некоммерческая организация «Дирекция кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан», целью которой станет развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения РТ. Проект документа о ее учреждении проходит антикоррупционную экспертизу.

Кроме того, Минфин РТ сообщил, что медикам в Татарстане продолжат выплачивать компенсации за переезд в села и города с населением до 50 тысяч человек. Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры, являющиеся гражданами РФ и не имеющие обязательств по целевому договору. Дополнительные 30 млн рублей на выплату компенсаций уже выделены Минздраву РТ.