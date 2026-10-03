news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 3 октября 2026 10:15

Организация для развития кадрового потенциала в медицине может появиться в РТ

Читайте нас в

В Татарстане может появиться некоммерческая организация «Дирекция кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан», целью которой станет развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения РТ. Проект документа о ее учреждении проходит антикоррупционную экспертизу.

Инициатива о создании организации принадлежит Минздраву РТ. Также ведомству будут принадлежать полномочия учредителя Дирекции. В течение двух месяцев после прохождения экспертизы будет утвержден устав организации.

Ранее сообщалось, что медикам в Татарстане продолжат выплачивать компенсации за переезд в села и города с населением до 50 тысяч человек. Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры, являющиеся гражданами РФ и не имеющие обязательств по целевому договору. Дополнительные 30 млн рублей на выплату компенсаций уже выделены Минздраву РТ.

#минздрав татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

2 октября 2026
В Татарстане 269 педагогов получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей

В Татарстане 269 педагогов получили жилищные сертификаты на 1 млн рублей

2 октября 2026
Новости партнеров