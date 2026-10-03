Организация для развития кадрового потенциала в медицине может появиться в РТ

В Татарстане может появиться некоммерческая организация «Дирекция кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан», целью которой станет развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения РТ. Проект документа о ее учреждении проходит антикоррупционную экспертизу.

Инициатива о создании организации принадлежит Минздраву РТ. Также ведомству будут принадлежать полномочия учредителя Дирекции. В течение двух месяцев после прохождения экспертизы будет утвержден устав организации.

Ранее сообщалось, что медикам в Татарстане продолжат выплачивать компенсации за переезд в села и города с населением до 50 тысяч человек. Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры, являющиеся гражданами РФ и не имеющие обязательств по целевому договору. Дополнительные 30 млн рублей на выплату компенсаций уже выделены Минздраву РТ.