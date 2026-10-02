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Общество 2 октября 2026 10:14

Минфин РТ: Медикам продолжат выплачивать компенсации за переезд в села

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Минфин РТ: Медикам продолжат выплачивать компенсации за переезд в села
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Медикам в Татарстане продолжат выплачивать компенсации за переезд в села и города с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры, являющиеся гражданами РФ и не имеющие обязательств по целевому договору. Врачам выплачивается 1 млн рублей, фельдшерам и акушеркам – 0,5 млн. При переезде на труднодоступную территорию сумма возрастает до 1,5 млн и до 750 тыс. соответственно.

Дополнительные 30 млн рублей на выплату компенсаций уже выделены Минздраву РТ.

#Минфин РТ #минздрав татарстана
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