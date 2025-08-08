news_header_top
Общество 8 августа 2025 11:16

Минниханов угостил короля Малайзии чак-чаком

Раис Татарстана Рустам Минниханов угостил верховного правителя Малайзии, султана Ибрагима Искандара чак-чаком. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

«Самый вкусный кадр – это дегустация чак-чака. Кажется, Королю Малайзии нравится», – написала она.

Напомним, в Казань прибыл верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар. Он совершает свой первый официальный визит в Россию и, помимо Москвы, решил посетить и Казань.

Видео: Telegram-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

