«Малайзия может!»: от поездки Шаймиева до встречи короля с Миннихановым

Король Малайзии Ибрагим Искандар – один из самых влиятельных монархов исламского мира — впервые приехал в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным в Москве, сейчас его ждут в Казани. Рассказываем, что связывает республику и юго-восточную страну, какие идеи «азиатского тигра» прижились в Татарстане и как премьер Малайзии заговорил на татарском.





Верховный правитель Малайзии впервые в России

На этой неделе, с 5 по 10 августа, проходит государственный визит Верховного правителя Малайзии, короля султана Ибрагима Искандара в Россию. Он занимает пост с 2024 года. В Малайзии этот визит Короля называют историческим, поскольку это первая поездка главы государства в Россию с момента установления дипломатических отношений страны с СССР в 1967 году.

Визит имеет статус государственного, что, по оценке профессора НИУ ВШЭ Андрея Бакланова, бывает довольно редко. Обычно визиты деловые или официальные. Он рассказал «Татар-информу», что госвизиты отличает более обстоятельная подготовка, считается, что они должны завершиться подписанием какого-либо документа. Такого рода поездкам свойственна торжественная обстановка, подчеркнуто высокий уровень приема.

«Госвизит – это усиленное подчеркивание заинтересованности стран в развитии отношений и готовность выйти на новый уровень», – сказал Бакланов «Татар-информу».

Накануне в Москве прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с султаном Ибрагимом Фото: kremlin.ru

Султан мечтал о встрече с Путиным, а Президент России с теплом вспоминает Малайзию

Накануне в Москве прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с султаном Ибрагимом.

Российский лидер напомнил, что трижды посещал Малайзию, и страна оставила у него самые добрые впечатления и воспоминания. Путин отметил сказочную и уникальную природу и встречу российской делегации на очень хорошем, высоком уровне.

Султан Ибрагим поблагодарил Президента РФ за приглашение и заявил, что для него большая честь встречаться лично, в Москве. «Я всегда мечтал лично с вами встретиться», – сказал монарх.

«Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами, Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение, устойчивость», – добавил султан Ибрагим.

На встрече стало известно, что за январь – май этого года рост товарооборота между Россией и Малайзией составил более 40%. Это очень хороший показатель, констатировал Путин.

«Особо отмечаем деятельность малайзийской стороны в группе стратегического развития «Россия – Исламский мир», которая стала эффективным инструментом сотрудничества и взаимопонимания между Россией и странами исламского мира», – сказал Президент России. Напомним, что группу возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Султан Ибрагим Искандар: «Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами, Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена» Фото: kremlin.ru

Короля Малайзии ждут в Казани

Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. Информацию об официальной встрече монарха с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани «Татар-информу» подтвердила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

До этого Минниханов встречался с Верховным Правителем Малайзии в августе 2024 года. Тогда Раис Татарстана особо подчеркнул, что Россию и Малайзию связывают крепкие узы дружбы, традиции уважения и доверия.

«Кстати, с Королем Малайзии Рустам Минниханов знаком еще со времен, когда он был правителем Джохора (один из штатов Малайзии)», – написала Галимова в своем телеграм-канале под фотографиями Минниханова и султана Ибрагима 2018 и 2024 годов.

РИА Новости также сообщило, что малазийской король посетит Казанский вертолетный завод.

С Королем Малайзии Рустам Минниханов знаком еще со времен, когда он был правителем Джохора (один из штатов Малайзии) Фото: t.me/galimovatatarstan

Дружба из 90-х

Малайзия расположена в юго-восточной Азии. Территория государства состоит из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем. В стране живет около 40 млн человек. Малайзия – многоконфессиональная страна. Официальная религия – ислам, но также распространены буддизм, христианство, индуизм и другие верования.

Малайзия – крупный экспортер пальмового масла, электроники, химических товаров и природных ресурсов. Страна активно привлекает иностранные инвестиции, особенно в отрасли информационных технологий, биотехнологий и возобновляемых источников энергии.

У Татарстана и Малайзии особые и давние отношения. Точкой начала долгосрочного сотрудничества считается 1996 год, когда в Казань приехал наследный принц Малайзии Тунку Накиюддин. Он дал высокую оценку промышленно-экономическому потенциалу Татарстана, а также посчитал привлекательными условия в республике для инвестиций.

На следующий год первый Президент РТ, ныне – Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев прибыл в Куала Лумпур с большим десантом представителей татарстанских предприятий, в том числе «Татнефти», КАМАЗа, Казанского вертолетного и авиационного заводов.

Посетила делегация фондовую биржу Куала-Лумпура и речь шла даже о включении в листинг акций предприятий Татарстана и первыми должны были стать бумаги «Нижнекамскнефтехима».

В ходе того визита КАМАЗ открыл свое представительство в Малайзии, обсуждалось строительство комплекса по производству удобрений в Менделеевске и логистического центра.

В 1997 году Минтимер Шаймиев встретился с королем Малайзии Туанку Джаафар Ибни Аль-Мархум Абдул Рахманом Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Встреча Шаймиева с автором малазийского экономического чуда

Минтимер Шаймиев тогда встретился с королем Малайзии Туанку Джаафар Ибни Аль-Мархум Абдул Рахманом. Он также провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Бин Мохаммадом.

Тогда пресс-служба Президента РТ писала, что излюбленный лозунг-призыв малайзийского Премьер-министра, за время работы которого страна сделала огромный экономический рывок вперед, – «Малайзия может!».

«Таким же лозунгом – «Малайзия может!» – Махатхир Бин Мохаммад выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве с нашей республикой и укреплении контактов с Татарстаном в промышленно-экономической, научно-технической и других сферах», – говорилось в пресс-релизе.

По итогам встреч решили создать татарстано-малазийскую рабочую группу, которая должна была предложить конкретные проекты для реализации.

Татарстан позаимствовал у Малайзии ряд идей, которые были воплощены в республике. Например, Иннополис, является аналогом города Киберджаи, о чем говорил Минниханов на встрече с «Доктором М». При создании Агентства инвестиционного развития вдохновлялись Малазийским инвестиционным агентством, сообщал «Татар-информу» источник.

Свою лепту в развитие совместных проектов внес экс-руководитель агентства инвестиционного развития РТ Линар Якупов, который некогда жил и учился в Малайзии. Он, например, придумал KazanSummit, который масштабировался до Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КаzanForum» и проводится на федеральном уровне. Именно с него и началась в Татарстане тема развития исламских финансов, которая тоже вышла на федеральный уровень – республика участвует в эксперименте по внедрению партнерского банкинга.

Якупову удалось привезти на KazanSummit 2010 года того самого экс-премьера страны (1981-2003), доктора Махатхира Мохамада, – «Доктора М», автора малайзийского экономического чуда.

В прошлом году Минниханов был в Малайзии дважды. Раис РТ встретился с Королем Малайзии, а также с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Фото: tatarstan.ru

Куала Лумпур как отправная точка взаимодействия России и исламских стран

У Татарстана и Малайзии и сейчас довольно тесные взаимоотношения. В прошлом году Минниханов был в Малайзии дважды. В августе это был рабочий визит, в ходе которого Раис РТ встретился и с Королем Малайзии, а также с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом – в 90-х в статусе вице-премьера он был одним из участников переговоров, которые вел Татарстан.

Встречаясь с Ибрагимом, Минниханов напомнил, что Татарстан поддерживает деловые контакты с рядом регионов Малайзии, в частности, со штатами Джохор и Саравак.

По итогам 2023 года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раза и составил $61 млн. Тогда Минниханов оценил этот уровень как низкий. Перспективным он назвал сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также реализацию халяльной продукции татарстанских производителей. Республике также интересен опыт по развитию исламских финансов.

Анвар Ибрагим стал одним из главных зарубежных гостей Восточного экономического форума в сентябре. Рустам Минниханов принял участие в рабочем ужине Президента РФ и премьер-министра Малайзии. А также встретился на полях форума с Ибрагимом отдельно.

В декабре прошлого года Минниханов снова приезжал в Малайзию, чтобы провести заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Интересный факт – именно в столице Малайзии Куала-Лумпуре 20 лет назад Президент России Владимир Путин заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя.

После этого была создана Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» под руководством экс-главы МИД РФ Евгения Примакова и первого Президента РТ, ныне – Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Сейчас ее по поручению Путина возглавляет Рустам Минниханов.

В декабре Минниханов и Ибрагим снова встретились, причем дважды. До заседания группы и после – в знак особого внимания Премьер-министр Малайзии пригласил Раиса Татарстана на встречу в свою резиденцию.

В мае этого года Анвар Ибрагим приехал в Россию. После Москвы гость прилетел в Казань, у трапа самолета его встречал Рустам Минниханов Фото: tatarstan.ru

Как малазийский премьер читал в Казани стихи Тукая

В мае этого года Анвар Ибрагим приехал в Россию. Он провел переговоры с Путиным, после которых Президент РФ заявил, что Премьер-министр Малайзии «вносит весомый личный вклад» в развитие отношений между странами.

После Москвы гость прилетел Казань, у трапа самолета его встречал Рустам Минниханов. Затем они встретились в Казанском Кремле, где Ибрагим вспомнил разговор с Путиным и признался тому, что не может «господину Минниханову отказать» в визите.

Анвар Ибрагим приехал в Казань, чтобы поучаствовать в экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Он удивил всех присутствующих тем, что на пленарном заседании зачитал стихи поэта Габдуллы Тукая на татарском языке.

Накануне премьер-министр Малайзии получил от Минниханова в подарок книгу с произведениями татарского классика. И уже на следующий день читал со сцены строчки из стихотворения «Тормыш» («Жизнь»).

Анвар Ибрагим приехал в Казань, чтобы поучаствовать в экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С Казанью особые связи»

Профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов считает, что России интересно сотрудничество в научно-технической сфере, производства электроники. «В условиях санкционного давления на Россию это большое поле для деятельности», – сообщил Бакланов «Татар-информу».

Он отметил, что уже есть отлаженные связи между двумя государствами. «В том числе по линии экспорта вооружения, хотя не так просто пробиться на этот рынок, где американцы занимают лидирующее положение», – отметил собеседник.

«С Казанью особые связи», – считает Бакланов, так как в Малайзии наиболее распространенной религией является ислам, Он напомнил, что делегация из Малайзии регулярно посещает KazanForum.

«Думаю, что Малайзия в скором времени войдет в число приоритетных стран-партнеров России», – заключил профессор НИУ ВШЭ.

Андрей Большаков: «Малайзия не боится угроз со стороны Америки, стран Западной Европы и продолжает успешно развивать отношения с Россией, которые стали интенсивнее в последние годы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С чем связан интерес Малайзии к России и Татарстану?

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков считает, что очень важен интерес к России такой страны с развитой экономикой, как Малайзия.

«Малайзия не боится угроз со стороны Америки, стран Западной Европы и продолжает успешно развивать отношения с Россией, которые стали интенсивнее в последние годы», – сказал Большаков «Татар-информу».

Он напомнил, что Малайзию называли одной из стран, причисляемых к «азиатским тиграм» – они демонстрировали в определенный период очень высокие темпы экономического развития.

«Сегодня международные эксперты считают, что развитие мировой экономики идет не за счет стран Северной Америки и Западной Европы, а сместилось в Юго-Восточную Азию, в том числе Малайзию», – добавил собеседник.

По его словам, это важно с учетом геополитических событий.

«Страны Запада прежде упорно не хотели видеть наши достижения в технологической сфере и использовали Россию как поставщика энергоресурсов. Здесь все по-другому: рассматривают и наши технологии, и достижения в робототехнике, в сфере искусственного интеллекта. Все это Малайзии интересно», – заметил собеседник «Татар-информа».

Внимание малазийского правителя к Татарстану не случайно, считает Большаков. Это связано с тем, что республика традиционно находится то в тройке, то в пятерке среди регионов-лидеров по ряду экономических показателей.