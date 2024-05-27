Минниханов учредил грант для поддержки передовых инженерных школ в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» и определил список грантополучателей на 2024 год. Указ опубликован на портале правовой информации.

«В целях оказания государственной поддержки передовым инженерным школам, созданным на базе ведущих образовательных организаций высшего образования в РТ в рамках федерального проекта „Передовые инженерные школы“ <...>», — говорится в документе.

Отмечается, что общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на выплату гранта составляет 411 780,9 тыс. рублей.

Согласно перечню, грант в этом году получат Университет Иннополис, КФУ, Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ, Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране создадут сеть из ста передовых инженерных школ, где будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения в разных отраслях.