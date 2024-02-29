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В России создадут сеть из ста передовых инженерных школ
В России создадут сеть из ста передовых инженерных школ, где будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения в разных отраслях. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.
«Предлагаю расширить эту программу еще на 50 инженерных школ, то есть в общей сложности развернуть по стране сеть из ста таких центров, которые будут готовить специалистов высшей квалификации и предлагать оригинальные технические решения в разных отраслях», — заявил Путин.
«Передовые инженерные школы» — федеральный проект Минобрнауки России, направленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров. Изначально стояла цель создать 50 таких школ, 20 из них уже созданы. Еще 20 будут открыты в текущем 2024 году.
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