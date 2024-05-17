Минниханов: В этом году планируем запустить платную трассу Алексеевское — Альметьевск

Татарстан в этом году планирует запустить платную трассу Алексеевское — Альметьевск. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на сессии «Развитие международных МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока» в рамках KazanForum.

«Было принято беспрецедентное решение по транспортной инфраструктуре. За три года появилась скоростная трасса М12 от Москвы до Казани. И она пройдет дальше. А Татарстан строит дорогу в сторону Оренбурга», — рассказал Раис РТ.

Минниханов отметил, что Татарстан — один из ведущих регионов России. В прошлом году валовой региональный продукт республики составил более 4,3 трлн рублей, обьем промышленного производства превысил 4,7 трлн рублей, инвестиции в основной капитал достигли свыше 1,1 трлн рублей.

«Очень много продукции мы вывозим и завозим, поэтому нам нужны рынки сбыта. С учетом того, что направления наших контактов изменились с Запада на Восток, необходимы выходы на южные моря. Считаем, что этот вопрос стратегически важен для нашей страны», — подчеркнул он.

Руководитель республики добавил, что товарооборот региона со странами ОИС за прошлый год вырос на 83%. «Поэтому требуется транспортная логистика. И западные, и восточные направления очень перспективные», — заявил он.

Кроме того, по словам Минниханова, необходимо использовать возможности перевозки грузов водным транспортом по Каме, Волге, Каспийскому морю. «Это самый дешевый вид перемещения грузов», — уточнил он.

Раис РТ напомнил, что Татарстан производит не только промышленную и нефтехимическую продукцию, но и является крупным производителем в России сельскохозяйственной продукции, в том числе по стандарту «Халяль». «Поэтому все транспортные коридоры для нас важны», — заметил он.

Республика активно сотрудничает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, рассматривается возможность работы с Афганистаном, продолжил руководитель региона.

«Транспортная логистика, хабы, индустриальные площадки должны быть связаны с нашими программами», —заключил он.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям.

KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.