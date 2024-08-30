Минниханов – татарстанцам: «Вместе мы делаем Татарстан республикой, где комфортно жить»

С Днем республики жителей поздравил Раис РТ Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«В Татарстане мирно проживают 175 национальностей»

С Днем республики жителей поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что это праздник, объединяющий многонациональный народ, все поколения уроженцев и жителей Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане мирно проживают 175 национальностей и представители различных конфессий. В республике обеспечено культурное и языковое многообразие, на равных возрождаются святыни и храмы. Поэтому она по праву считается регионом гармонии и согласия.

«Общественно-политическая стабильность и гражданское единство выступают прочной основой социально-экономического развития, источником доверия партнеров и фактором инвестиционной привлекательности. Татарстан демонстрирует рост по всем основным экономическим показателям и занимает ведущие позиции, является лидером в сфере цифровой трансформации и инноваций», — сообщил руководитель республики.

Он обратил внимание на слаженную работу всех уровней власти. Это позволяет успешно реализовывать национальные проекты и республиканские программы, преображать населенные пункты республики и улучшать качество жизни татарстанцев.

Минниханов также поблагодарил федеральные органы власти и Президента России Владимира Путина за внимательное отношение к республике, поддержку инициатив и проектов, а также предоставленные возможности по приему федеральных и международных событий. Так, в 2024 году в РТ состоялись «Игры будущего», спортивные Игры БРИКС, а в октябре пройдет саммит глав государств БРИКС в расширенном составе. Для региона это большая честь, почетная и ответственная миссия.

«Уважаемые татарстанцы! Бережно храня традиции предков, мы уверенно смотрим в будущее. Несмотря на сложности и ограничения, не теряем оптимизма и верим в собственные силы. В трудную минуту помогаем друг другу, нашим землякам и всем, кто нуждается в поддержке. Вносим весомый вклад в строительство сильной России, поддерживаем бойцов на фронте, верим в Победу и ждем их возвращения домой. И только вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемые татарстанцы, здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. С праздником! С Днем республики!» — заключил Раис Татарстана.

«Будьте уверены – победа непременно будет за нами!»

В социальных сетях появилось видео, в котором бойцы из Татарстана, находящиеся на передовой, передали трогательные поздравления для своих земляков.

«Дорогие жители Татарстана! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником. Мы здесь, чтобы над вашими головами всегда было мирное небо. Будьте уверены – победа непременно будет за нами!» – сказал один из бойцов.

К теплым словам присоединились и мобилизованные бойцы полка 1234 и танкового батальона имени Героя России Дамира Исламова. Они пожелали своим соотечественникам крепкого здоровья и семейного благополучия, подчеркнув единство фронта и тыла.

Прозвучали слова благодарности в адрес матерей: «Низкий поклон вам за ваших детей, которые доблестно несут службу и поддерживают нас в трудную минуту. Это настоящие герои, чей дух несокрушим», – с чувством произнес один из военнослужащих.

Десятки защитников, запечатленных в видеоролике, не только поздравили жителей республики, но и пообещали вернуться домой с победой. Они выразили искреннюю признательность родному Татарстану за неустанную поддержку и веру в них.

Отметим, в День республики ветеранам СВО, членам семей бойцов уделят особое внимание. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ дал Рустам Минниханов.

По словам Раиса Татарстана, в главный праздник региона они должны ощутить поддержку от республики.

Выставка стрелкового оружия и концерт Билана

В День Республики Татарстан жители и гости Казани смогут принять участие в масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!». Мероприятие будет проходить на центральной праздничной площадке с 10 утра и до 10 вечера.

Здесь будет выставка, на которой можно посмотреть более чем на 50 единиц различного оружия. Желающие смогут попрактиковаться в сборке и разборке оружия на протяжении всего дня.

Гости смогут сделать фото в специальной нейробудке и виртуально примерить военную форму.

Пройдут показательные выступления по тактическому армейскому бою.

На площадке можно будет увидеть и пообщаться с Героем России Рустамом Сайфуллиным.

Еще один Герой России – Айнур Сафиуллин на главной сцене вручит паспорта Российской Федерации юным гражданам.

На протяжении всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу, где можно будет получить информацию о службе по контракту.

Завершится день праздничным концертом звезд российской эстрады, который пройдет с 20.00 до 22.00. Планируется выступление известного российского певца Димы Билана. Хедлайнером вечера также станет группа «Братья Грим».

Праздничные мероприятия пройдут по всему Татарстану. Подробная афиша в материале: «Подарки семьям бойцов СВО, Иркэ и Дима Билан: как татарстанцы отметят День республики».