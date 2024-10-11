Минниханов: Татарстан продолжит развивать сотрудничество с Туркменистаном

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале подвел итоги рабочей поездки в Туркменистан.

Руководитель республики напомнил, что в Ашхабаде прошел Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций», посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. «Имел честь принять участие в составе делегации России во главе с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» — подчеркнул он.

«Президентыбыз билгеләп үткәнчә, Татарстан Төрекмәнстан белән хезмәттәшлек буенча лидер. Бу эшне дәвам итәчәкбез! (в переводе с татарского — „Президент отметил, что Татарстан является лидером по сотрудничеству с Туркменистаном. Будем продолжать эту работу!“)» — заключил Минниханов.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 млн долларов. Потенциал к дальнейшему росту имеется в транспортировке газа, автомобиле- и судостроении, энергетике, агропромышленном комплексе.

Подробнее об участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поездке Президента России Владимира Путина в Туркменистан читайте в материале «Татар-информа».