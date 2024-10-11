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Путин в Ашхабаде: Татарстан лидирует по связям с Туркменистаном
Татарстан входит в число российских регионов, лидирующих по развитию связей с Туркменистаном. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.
«<...> 60 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане. В лидерах, конечно, находятся Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург», — заметил Путин.
«Это традиционно, в том числе с вашим участием (Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост Президента Туркменистана с 2006 по 2022 год — прим. Т-и), всегда это было. Я помню, как вы трепетно к этому относились. Это всё сохраняется, слава богу», — подчеркнул глава российского государства.
«Ищем и новые возможности. Работает межправкомиссия. Мы всегда будем рады вас видеть в России и с официальными визитами, и в личном плане», — добавил Президент РФ.
По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 млн долларов. Потенциал к дальнейшему росту имеется в транспортировке газа, автомобиле- и судостроении, энергетике, агропромышленном комплексе.
Подробнее об участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поездке Президента России Владимира Путина в Туркменистан читайте в материале «Татар-информа».
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