Путин в Ашхабаде: Татарстан лидирует по связям с Туркменистаном

Президент России Владимир Путин и Председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: kremlin.ru

Татарстан входит в число российских регионов, лидирующих по развитию связей с Туркменистаном. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> 60 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане. В лидерах, конечно, находятся Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург», — заметил Путин.

«Это традиционно, в том числе с вашим участием (Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост Президента Туркменистана с 2006 по 2022 год — прим. Т-и), всегда это было. Я помню, как вы трепетно к этому относились. Это всё сохраняется, слава богу», — подчеркнул глава российского государства.

«Ищем и новые возможности. Работает межправкомиссия. Мы всегда будем рады вас видеть в России и с официальными визитами, и в личном плане», — добавил Президент РФ.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 млн долларов. Потенциал к дальнейшему росту имеется в транспортировке газа, автомобиле- и судостроении, энергетике, агропромышленном комплексе.

Подробнее об участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поездке Президента России Владимира Путина в Туркменистан читайте в материале «Татар-информа».