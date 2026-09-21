Метшин назвал появление жирафов вкладом в туристическую привлекательность Казани

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Новость о прибытии в Казань восьми жирафов из Намибии получила охват в 60 млн. Об этом мэр города Ильсур Метшин сообщил сегодня на деловом понедельнике.

«Уже и в сетях, и друзья шутят, что Казань наряду со спортивной столицей становится центром жирафов. Но только на вчерашний вечер новостной охват информации о том, что к нам приехали жирафы из Намибии, составил 60 млн посетителей в соцсетях, газетах. Все это – в копилку туристической привлекательности нашей столицы», – сказал Метшин.

Мэр также напомнил, что прибывшие жирафы находятся в репродуктивном возрасте.

«Ждем потомство», – добавил он.

Напомним, восемь жирафов из Намибии прибыли в Казань в ночь на 17 сентября. Стоимость пополнения коллекции зоопарка власти не называли. Однако известно, что затраты взял на себя благотворительный фонд.