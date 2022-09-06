Минниханов: Татарстан готов сотрудничать с Камчаткой в строительстве и энергетике

Фото: пресс-служба Президента РТ

Республика Татарстан готова развивать сотрудничество с Камчатским краем в различных областях, включая строительство, энергетику и создание инфраструктуры. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которая прошла на полях Восточного экономического форума, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Несмотря на, казалось бы, большие расстояния между нашими регионами у нас есть хорошие возможности не только для туризма, но и для экономического сотрудничества. Хороший пример — строительство возле международного аэропорта „Казань“ гостиничного комплекса, инвестором которого выступил камчатский предприниматель», — заметил Президент РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«У наших предприятий есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с вашим регионом. Межрегиональный товарооборот пока не очень большой. Татарстан поставляет запчасти для „КАМАЗов“, грузовые автомобили, автобусы, шины. Из Камчатского края мы ввозим рыбу и переработанные рыбные продукты», — перечислил уже имеющиеся направления сотрудничества Минниханов.

«Готовы увеличивать поставки грузовых автомобилей „КАМАЗ“ и запчастей к ним, развивать взаимодействие в области судостроения, в том числе по двигателям, работающим на СПГ, осуществлять сотрудничество по реализации энергетических, строительных и инфраструктурных проектов», — добавил он.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Я благодарен Республике Татарстан за сотрудничество. У нас активно развивается сейчас строительство, поэтому готовы в этой области работать. Кроме того, нам интересен опыт в части привлечения инвестиций», — заметил в свою очередь Солодов.

В ходе встречи руководители Татарстана и Камчатского края подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Согласно последним зарегистрированным данным, товарооборот между регионами составляет чуть более 200 млн рублей.

Ранее на полях ВЭФ Рустам Минниханов провел встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, о чем сообщал «Татар-информ».