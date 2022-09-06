Татарстан и Иркутская область подписали дорожную карту по сотрудничеству регионов

Фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан и Иркутская область сегодня во время Восточного экономического форума во Владивостоке подписали план мероприятий по реализации межрегионального соглашения о сотрудничестве. Встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошла на стенде республики, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Наши регионы крупные, промышленные. Надо активизировать наши контакты. Сегодня мы подписали план мероприятий по реализации межрегионального соглашения. Эта дорожная карта определяет перспективные направления сотрудничества на период до 2025 года. Координатором работы с нашей стороны по исполнению плана мероприятий будет выступать Министерство промышленности и торговли», — отметил Рустам Минниханов.

«Мы заинтересованы в изучении опыта управленческих процессов. Хотели посмотреть, как устроена работа в министерствах. <…> Уверен, что этот документ (план мероприятий — прим. Т-и) будет способствовать расширению сотрудничества, укреплению межрегиональных связей и позволит реализовать задуманные планы на благо жителей наших регионов», — рассказал в свою очередь Игорь Кобзев.

По словам губернатора Иркутской области, дорожная карта рассчитана на 2022–2025 годы. Она затрагивает такие сферы, как экономика, образование, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, информационные технологии, молодежная политика, спорт, социальная защита, архитектура, имущественные отношения, культура, туризм, архивное дело и межмуниципальное сотрудничество.

Татарстан поставляет в Иркутскую область грузовые автомобили, дизельное топливо, бензин, мазут, шины, стекло, моющие средства и парфюмерию. Из Иркутской области в республику ввозятся лекарственные препараты,

парфюмерные и косметические средства, кабели, соль и ряд других товаров. Товарооборот между регионами по последним данным равняется примерно 6 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан и Хакасия на полях ВЭФ подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и план мероприятий по этому соглашению на 2022–2024 годы.