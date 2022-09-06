Минниханов: Татарстан готов нарастить поставки техники и «КАМАЗов» в Хакасию

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан готов нарастить поставки «КАМАЗов», а также запчастей к ним в Хакасию. Также РТ может увеличить объемы поставок техники, лекарств и медоборудования в республику, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в разговоре с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Встреча прошла на полях Восточного экономического форума.

Республики подписали соглашение о сотрудничестве в 2016 году. С тех пор Татарстан поставляет партнеру продукцию КАМАЗа, Казаньоргсинтеза, НЭФИСа.

«Сотрудничество между нашими регионами имеет потенциал развития во многих сферах. Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой — порядка 240 миллионов рублей. Мы готовы наращивать поставки грузовых автомобилей „КАМАЗ“ и запчастей к ним, шинной продукции», — перечислил Рустам Минниханов.

Кроме того, республика может увеличить объемы поставок медоборудования, организовать прямые поставки от «Татхимфармпрепараты» и централизованные — по бытовому, медицинскому и холодильному оборудованию POZIS, облучателей-рециркуляторов компании и ряда другой продукции.

«Мы заинтересованы в поставках вашей техники, она зарекомендовала себя как надежная», — подтвердил Валентин Коновалов.

В заключение руководство республик подписало соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и план мероприятий по этому соглашению на 2022-2024 годы.