Минниханов: Создание фонда поддержки участников СВО не снимает с нас ответственности

Создание государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине не снимает ответственности с региональных и муниципальных властей за эти направления работы. Об этом сегодня на отчетной сессии Казгордумы заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что одной из главных задач на сегодня является именно поддержка военнослужащих и их семей. Он напомнил, что в России по решению Президента страны Владимира Путина для этих целей будет создан специальный фонд.

«Создание фонда не снимает с нас ответственности за это направление работы. И муниципальные, и субъекты, и компании здесь должны быть также активно вовлечены во все эти вопросы. Мы, как и прежде, должны уделять самое пристальное внимание вопросам военнослужащих», — подчеркнул Минниханов.

Он также добавил, что команда мэрии, депутатский корпус, множество неравнодушных горожан активно поддерживают участников спецоперации и их семьи, а также жителей присоединенных регионов. Так, с начала спецоперации в акциях по сбору гуманитарной помощи приняли участие тысячи казанцев и 350 предприятий Казани.

О создании фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов спецоперации Президент РФ Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному Собранию. Фонд будет оказывать комплексную и адресную поддержку, координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации. Организация будет напрямую подчинена Правительству РФ.