Минниханов сфотографировался с туристами в Казанском Кремле

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов сфотографировался с посещающими столицу республики туристами в Казанском Кремле. Фотографии и видеозапись короткого разговора он выложил в Telegram-канале.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Туристы в Казанском Кремле! Рәхим итегез! (в переводе с татарского — „Добро пожаловать!“)» — написал Раис РТ.

На видео одна из туристок говорит Минниханову, что их группа впервые в Казани и что они приехали сюда из Волгограда.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Туристический поток в Татарстан в 2023 году вырос до 4,2 млн человек. В Казани при этом ожидают роста турпотока на 10–15% в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть», — уверен он.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.