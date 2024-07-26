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Минниханов сфотографировался с туристами в Казанском Кремле
Раис Татарстана Рустам Минниханов сфотографировался с посещающими столицу республики туристами в Казанском Кремле. Фотографии и видеозапись короткого разговора он выложил в Telegram-канале.
«Туристы в Казанском Кремле! Рәхим итегез! (в переводе с татарского — „Добро пожаловать!“)» — написал Раис РТ.
На видео одна из туристок говорит Минниханову, что их группа впервые в Казани и что они приехали сюда из Волгограда.
Туристический поток в Татарстан в 2023 году вырос до 4,2 млн человек. В Казани при этом ожидают роста турпотока на 10–15% в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть», — уверен он.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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