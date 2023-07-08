Минниханов: Семья – самое главное в жизни человека

Фото: архив «Татар-информа»

Семья – самое главное в жизни человека. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

«Сегодня, 8 июля, в стране отмечается День семьи, любви и верности. Семья – самое главное, всё бывает в семье, напряжение… Но семью надо сохранить», – подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что сохранение семейных ценностей, укрепление института семьи и брака – это задача, которая обозначена Президентом России Владимиром Путиным в качестве важнейшего приоритета.

«Для нас очень важно сохранить нашу культуру, наши семейные ценности», – заключил Раис РТ.

Впервые День семьи, любви и верности в нашей стране отметили 8 июля 2008 года. Официальным праздником он был объявлен в июне прошлого года указом Президента РФ. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан проведет около 600 мероприятий, посвященных Дню семьи.