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Минниханов: Семья – самое главное в жизни человека
Семья – самое главное в жизни человека. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.
«Сегодня, 8 июля, в стране отмечается День семьи, любви и верности. Семья – самое главное, всё бывает в семье, напряжение… Но семью надо сохранить», – подчеркнул руководитель республики.
Он напомнил, что сохранение семейных ценностей, укрепление института семьи и брака – это задача, которая обозначена Президентом России Владимиром Путиным в качестве важнейшего приоритета.
«Для нас очень важно сохранить нашу культуру, наши семейные ценности», – заключил Раис РТ.
Впервые День семьи, любви и верности в нашей стране отметили 8 июля 2008 года. Официальным праздником он был объявлен в июне прошлого года указом Президента РФ. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан проведет около 600 мероприятий, посвященных Дню семьи.
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