Татарстан проведет около 600 мероприятий в День семьи, любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Татарстане пройдет около 600 различных мероприятий. Жителей республики ожидают концерты, выставки, спортивные состязания и многое другое. Подробнее о них рассказала начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина .

«В районах республики пройдет множество мероприятий на площадках общественных пространств. Ожидается немало сюрпризов, различных конкурсов, квестов, концертных номеров от лучших творческих коллективов, спортивные соревнования», – перечислила она на пресс-конференции в «Татар-информе».

Так, 8 июля музеи распахнут свои двери для всех пар, недавно зарегистрировавших брак. Развернутся интерактивные площадки в Казанском Кремле, Музее ИЗО и казанском цирке. Кроме того, пройдут спортивные соревнования в Альметьевском, Апастовском, Алькеевском, Буинском и ряде других районов, а в Дрожжановском — семейный заплыв.

В шести районах республики пройдут необычные «Парады колясок». В трех районах на свежем воздухе состоятся показы фильмов про любовь и верность. В Рыбной Слободе запланирован «Забег ползунков», а в Кукморе пройдут «Парад двойняшек и тройняшек» и выставка свадебных нарядов разных лет. В этот день для гостей мероприятия будет работать площадка знакомств.

Обширная программа ожидает жителей и гостей Спасского района на фестивале «СемьЯ» в Болгаре с участием многодетных семей. В Менделеевском районе участники мероприятия «Под крышей дома твоего» узнают о таких свадебных обрядах, как выкуп невесты, сватовство, венчание, никах, и о том, какие подарки принято дарить на серебряные, жемчужные свадьбы и другие значимые для пар даты. В праздничный день в Альметьевском, Арском, Кайбицком, Тюлячинском районах запланированы торжественные приемы и чествования супружеских пар.

«Указом Президента России в 2022 году установлен новый государственный статус праздника. Вопросы семейно-демографического развития приобретают высокую актуальность и значимость. Владимиром Путиным дано поручение развернуть масштабную информационную кампанию, формирующую в обществе ценностные установки по популяризации официального брака, крепкой семьи, ответственного родительства, многодетности», – отметила Нигматуллина.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ также призвал обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, позитивного жизненного опыта, больших и крепких семей, напомнила спикер.