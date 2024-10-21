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Минниханов: Саммит БРИКС в Казани обеспечит удобствами горожан и туристов
В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани проведена масштабная подготовка. Благоустройство, появление новых объектов и ремонт уже существующих обеспечили удобствами жителей и гостей города, рассказал в интервью изданию Xinhua Раис РТ Рустам Минниханов.
По его словам, полная подготовка к событию уже завершена. Улучшено дорожно-транспортное сообщение, проведены модернизация и обновление общественной инфраструктуры, построены новые гостиницы.
Руководитель республики также подчеркнул, что саммит БРИКС окажет существенное влияние и на роль Татарстана в российско-китайских отношениях. Проведение события такого масштабна даст серьезный импульс для дальнейшего развития связей между странами.
Саммит БРИКС в Казани пройдёт 22-24 октября. В эти дни в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.
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