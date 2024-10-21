Минниханов: Саммит БРИКС повысит активность участия РТ в российско-китайских отношениях

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Развитие отношений между Россией и Китаем на высоком уровне придало мощный импульс для расширения связей на региональном уровне. Так, саммит БРИКС в Казани поспособствует более активному участию республики в практическом сотрудничестве между этими странами, повышению конкурентоспособности, заявил агентству Xinhua Раис РТ Рустам Минниханов.

«Благодаря совместным усилиям всех сторон уровень нашего сотрудничества постоянно повышается. Обмены и сотрудничество между разными городами становятся все теснее, и у нас накапливается все больше опыта сотрудничества», — сказал Минниханов.

Он напомнил, что Татарстан уже многие годы уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем, установил побратимские связи с провинциями Шаньдун и Сычуань. Помимо этого, подписаны соглашения о сотрудничестве с Аньхоем, Чжэчзяном, Хэйлунцзяном, Цзянси и другими провинциями и городами. Казань является городом-побратимом Ханчжоу и Гуанчжоу, а также развивает отношения в области торговли и экономики, гуманитарных наук, науки и техники с Шэньчжэнем, Чэнду, Сианем и другими.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября.