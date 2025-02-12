Минниханов: С исламскими государствами Россию связывают доверительные отношения

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на XIII Конференции министров культуры исламского мира, который проходит в Саудовской Аравии в городе Джидда. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Обращаясь к участникам конференции, Минниханов отметил, что с исламскими государствами Россию связывают традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

«Свидетельство приверженности наших мусульманских партнеров принципам многополярности – расширение БРИКС. В октябре прошлого года наша столица, Казань, принимала у себя саммит БРИКС, на который приехали представители и лидеры 36 государств, в том числе 16 мусульманских государств – членов ОИС», – подчеркнул Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Рустам Минниханов также напомнил, что по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина он возглавляет Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир».

«Мы придаем большое значение предстоящему заседанию Группы в мая этого года. Она будет посвящена опыту России и стран исламского мира в сфере молодежной политики. Заседание состоится в рамках «KazanForum». Ежегодно он собирает представителей власти, бизнеса, финансовых организаций и экспертного сообщества. Приглашаю вас в качестве почетных гостей», – сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис республики в рамках конференции рассказал ее участникам и о богатых культурных традициях Татарстана. Он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в Список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры.

«С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием Ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы Культурных столиц ИСЕСКО. Столица Татарстана – город Казань –номинирована на звание Культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», – Заключил Минниханов.