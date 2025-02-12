Минниханов в Джидде участвует в XIII Конференции министров культуры исламского мира

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в XIII Конференции министров культуры исламского мира, который проходит в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера. Церемония открытия мероприятия началась с чтения Священного Корана.

«Конференция проходит под эгидой Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры. Одной из ключевых ее целей является распространение правильного образа ислама и исламской культуры, поощрение диалога между цивилизациями, культурами и религиями, а также работа по распространению ценностей культуры справедливости и мира, принципов свободы и прав человека в соответствии с исламским цивилизованным видением», – говорится в сообщении пресс-службы Раиса Татарстана.

На данный момент в организацию входят 54 государства из общего числа членов Организации исламского сотрудничества. Всего их 57. Российская Федерация является наблюдателем при ОИС с 2007 года.

На конференции министров культуры в Джидде определят культурную столицу исламского мира. Казань также представила свою заявку на 2026 год. В этом году такого титула удостоен Самарканд (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту Джидды его встретил губернатор провинции Сауд Бен Абдалла Бен Джалави Аль Сауд. Сразу по прибытии Минниханов направился в Мекку, где совершил один из важных религиозных обрядов в исламе – умру.