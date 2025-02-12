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Политика 12 февраля 2025 01:20

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию и совершил умру

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию и совершил умру
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В международном аэропорту Джидды его встретил губернатор провинции Сауд Бен Абдалла Бен Джалави Аль Сауд. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Сразу по прибытию Минниханов направился в Мекку, где совершил один из важных религиозных обрядов в исламе - умру.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Тысячи мусульман со всего мира в преддверии священного месяца Рамадан совершают Умру. Благодарен Всевышнему за возможность оказаться рядом с ними. Благополучия и процветания нашей стране!» – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

Сегодня Минниханову предстоит провести ряд рабочих встреч.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #саудовская аравия #умра
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