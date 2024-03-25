news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 25 марта 2024 14:01

Минниханов расширил состав республиканского оргкомитета по подготовке к KazanForum

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Указ опубликован на портале правовой информации.

Из состава выведен Артем Хохорин (экс-глава МВД по Татарстану), введены двое – врио Главного управления МЧС по РТ Ирек Кадамов и министр внутренних дел Дамир Сатретдинов (по согласованию).

Напомним, 17 января 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экономический форум в Казани будет проводиться каждый год.

#Рустам Минниханов #KazanForum
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2