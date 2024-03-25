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Минниханов расширил состав республиканского оргкомитета по подготовке к KazanForum
Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Указ опубликован на портале правовой информации.
Из состава выведен Артем Хохорин (экс-глава МВД по Татарстану), введены двое – врио Главного управления МЧС по РТ Ирек Кадамов и министр внутренних дел Дамир Сатретдинов (по согласованию).
Напомним, 17 января 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому экономический форум в Казани будет проводиться каждый год.
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