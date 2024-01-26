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Общество 26 января 2024 18:05

Минниханов изменил оргкомитет по мероприятиям в рамках председательства РФ в БРИКС

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Минниханов изменил оргкомитет по мероприятиям в рамках председательства РФ в БРИКС
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на портале правовой информации.

Состав пополнился двумя людьми – это директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев и врио начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов (по согласованию).

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. На саммите объединения в Йоханнесбурге Президент Владимир Путин озвучил приоритеты председательства нашей страны в БРИКС. Напомним, в столице Татарстана в октябре пройдет саммит стран – членов объединения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов возглавил республиканский комитет по подготовке к Играм стран БРИКС в Казани.

#Рустам Минниханов
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