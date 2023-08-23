Названы приоритеты председательства РФ в БРИКС, в рамках которого пройдет саммит в Казани

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении по видеосвязи на проходящем в Йоханнесбурге саммите БРИКС обозначил приоритеты председательства России в этой организации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Председательствовать в БРИКС РФ будет в следующем, 2024 году. Временно возглавлять организацию Россия станет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», уточнил Путин.

Глава государства заверил, что российская сторона в ходе председательства намерена «сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите». Речь идет в том числе о расширении круга участников БРИКС.

Путин также пообещал уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, а также противодействию отмыванию денег и возвращению активов, полученных преступным путем.

По словам Президента РФ, Россия будет работать над повышением роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе, расширением использования национальных валют и решением других вопросов экономического партнерства.

Кроме того, среди российских приоритетов были упомянуты наращивание партнерства в сфере науки и инноваций, здравоохранения, образования, а также развитие гуманитарных связей в целом.

Помимо прочего, Владимир Путин предложил командам из стран БРИКС посетить турнир «Игры будущего», который пройдет в Казани в будущем году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в столице Татарстана.