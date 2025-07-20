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Культура 20 июля 2025 16:32

Минниханов призвал желающих посмотреть на летающих шурале посетить Казанский цирк

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал желающих посмотреть на необычную трактовку традиционных образов татарской культуры посетить шоу «Мирас», которое будет идти в Казанском цирке до конца августа.

«Под татарскую музыку даже овечки пляшут. В Казанском цирке до конца августа идет яркое шоу «Мирас», – заметил Раис РТ, выложив соответствующее видео.

«Очучы шүрәлеләрне күрәсегез килсә – сезгә Казан циркына. Тамаша җәй ахырына кадәр бара! (в переводе – „Хотите увидеть летающих шурале – вам в Казанский цирк. Зрелище идет до конца лета!“)» – добавил Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

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#казанский цирк #Рустам Минниханов
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