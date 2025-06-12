Ожившие татарские легенды и мифы: Казанский цирк показал новую программу «Мирас»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День России, 12 июня, Казанский государственный цирк представил премьеру национального спектакля-фэнтези «Мирас» («Наследие»). Это первая в 135-летней истории цирка постановка, полностью посвященная татарской культуре, объединяющая цирковое искусство, современные технологии и многовековые традиции.

Шоу «Мирас» стало полноценным путешествием в мир татарских легенд, эпоса, музыки и праздников. Каждый номер – это «ожившие» персонажи народных сказок, такие как Шурале и Батыр, звучание знакомых татарстанцам мелодий, воплощение главных символов Татарстана – Зиланта, главного праздника Сабантуя и многих других сказок, легенд и былин.

«Это самое лучшее представление в Казанском цирке! Мы делаем абсолютно все это сами, и для нас это очень волнительно. Я думаю, все, чем гордится Татарстан, мы воплотили через цирковое искусство. Конечно, это был эксперимент, это было очень смело! Мы очень переживаем, но мы уже сейчас гордимся тем, что сделали. Очень ждем, как оценит шоу зритель!» – рассказала «Татар-информу» директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский цирк готовил постановку полтора года. Были приглашены лучшие в стране режиссеры и художники, специализирующиеся на подобных шоу. Это главный режиссер цирка на Цветном бульваре Евгений Шевцов, главный балетмейстер Ольга Полтарак, режиссер-постановщик клоунады и театральных номеров заслуженный артист РФ Андрей Шарнин, художники-постановщики Надежда Русс и Анатолий Нежный.

«Сегодняшнее представление является венцом нашей трехлетней работы. Это не фотографический музей, мы не ставили перед собой цели как-то подробно исторически поставить наш спектакль. Это взгляд более широкий, с точки зрения циркового искусства. Мы очень бережно подошли ко всем искусствам, к которым относятся мифы и былины татар, национальные костюмы и произведения», – отметил режиссер-постановщик клоунады и театральных номеров, заслуженный артист РФ Андрей Шарнин.

Под кураторством специалистов Казанского цирка режиссерско-постановочная группа провела огромную работу – погрузилась в татарскую культуру, много месяцев изучала материалы по истории, фольклору, традициям и народным промыслам татар.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ожидается, что «Мирас» станет «визитной карточкой» Татарстана, явив зрителям всю самобытность татарского народа – широкий срез многовековой культуры и особенности мироощущения татар, выраженные через народные сказки, песни, музыку, танцы и праздники.

Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» создан в творческом сотрудничестве четырех дружественных цирков. Свои номера для программы предоставили Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и Государственный цирк Республики Якутии (Саха). А в сотрудничестве с Белорусским государственным цирком Казанский цирк создал совместный конный номер джигитовки – впервые в своей истории.

«Обычно бывает так, что цирк Никулина приезжает к нам с готовыми программами – им было достаточно открыть видео и поставить нам по примеру готовую хореографию. А тут мы все готовили с полного нуля! Это очень ответственная работа – ставить хореографию и все остальное по абсолютно новой программе. Я испытываю бурю эмоций! Настоящее татарское представление – это правда новый и интереснейший опыт для всех артистов», – отметил артист балета казанского цирка Ильгиз Кадыйров.

Что касается воздушных трюков, юные ученицы Детской цирковой школы Казани выполнили сложнейшие трюки на оригинальном аппарате. После воздушные гимнасты Алина Ивачёва и Иван Гребенкин изобразили на лету влюбленных из татарской легенды «Голубая шаль».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особенно понравились юным зрителям единственный в мире номер с дрессированными овечками и эквилибристика на катушках от заслуженного артиста Тывы Демира Хертека.

Прозвучали в спектакле-фэнтези и любимые мелодии – народная татарская музыка и знаковые произведения татарских композиторов – в свежем воплощении, с новой аранжировкой. В шоу прозвучал детский хор, который исполнил легендарную татарскую песню «Туган як» – на татарском и русском языках.

«В шоу используются и татарские народные песни, и музыка классических татарских композиторов, современные и народные песни. В этом, наверное, какая-то такая своя изюминка есть! Интересно, что, несмотря на то, что композитор этого шоу Дмитрий Кузнецов – русский человек, он смог как-то прочувствовать наши тонкости татарской музыки!» – уточнила консультант по музыкальной части Айгуль Зайнуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые в России в «Мирасе» был использован уникальный спецэффект «Огненная стена», который воссоздался в Казани в образе символа города – Зиланта.

После показов в Казани программа отправится на гастроли, на которых зрители будут знакомиться с татарской культурой в регионах РФ, а также за рубежом. Осенью 2025 года запланированы показы «Мираса» в Минске – в Белорусском государственном цирке, ведутся переговоры о гастролях в Азербайджане и Казахстане.