Директор Казанского цирка: «Когда «Мирас» сравнивают с «Дю Солей», даже немного обидно»

Казанский цирк выпустил грандиозное национальное шоу «Мирас», над которым работал около трех лет. О том, как создавалась программа технически, из чего состоит «огненная стена», когда окупится шоу и какой будет следующая программа, в откровенном интервью «Татар-информу» рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

12 июня Казанский цирк представил шоу «Мирас» – первый национальный спектакль‑фэнтези, длящийся 2 часа 40 минут с антрак­том. Постановщик – Евгений Шевцов, режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Над программой работала большая профессиональная команда из Москвы – главный балетмейстер Ольга Полтарак, художники-постановщики Надежда Русс и Анатолий Нежный, композитор Дмитрий Кузнецов и другие. Режиссер клоунады – казанец Андрей Шарнин. Консультантами на проекте выступили певица Айгуль Зайнуллина (трио «Болгар кызлары»), поэт и драматург Гелюса Батталова.

Бюджет постановки составил около 100 млн рублей, в шоу применяются спецэффекты, включая «огненную стену». Программа насыщена традиционными мотивами: легендами, мифами, Сабантуем, сказочными персонажами – Шурале, Зилантом, Батыром – через цирковой язык акробатики, вокала, музыки, костюмов. Программа сшита из классических цирковых номеров: воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, медведь и джигитовка. Вишенка на торте – номер с овечками.

В постановке участвуют артисты Московского цирка Никулина, Якутского цирка и Белорусского государственного цирка, а также ученики Детской цирковой школы Казанского цирка. В шоу задействованы более 80 человек, репетиции завершились за сутки до премьеры.

«После «На Сенном базаре» мы получили обратную связь, увидели, как людям это зашло» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Считается, что цирк – это для детей. На самом деле публика поменялась, к нам ходят и взрослые, и подростки»

— Как возникла идея шоу «Мирас»?

— Это была не идея, это была задача, поставленная передо мной учредителем, непосредственно министром культуры Ирадой Хафизяновной [Аюповой] при приеме на работу: такое шоу должно обязательно быть в Казанском цирке. Правда, для себя я ставила срок пять лет, и так получилось, что мы смогли осуществить ее через три года после моего назначения.

После «На Сенном базаре» это стало еще более актуально, потому что мы получили обратную связь, мы видели, как людям это зашло. И уже сто процентов знали, что этот проект будет.

— Насколько цирковая программа «Мирас» стереотипна?

— У меня лично нет стереотипов про цирк. Я делаю свою любимую работу так, как я ее вижу. Я считаю, цирк таким и должен быть – искусством, понятным для всех. Считается, что цирк, так же как и театр кукол, – это для детей, это смешно. А на самом деле публика поменялась, к нам ходят и взрослые, и подростки — та аудитория, за которую мы уже давно боремся. Прогресс не стоит на месте, и в цирках в том числе – они давно отошли от дивертисмента.

Есть прекрасные шоу и в Москве, и в других городах России и мира. Например, на Новый год у нас была беспрецедентная история – новогоднюю программу посмотрели 100 тысяч человек за один месяц. Мы выдали 50 аншлагов. Я хочу вам сказать, что мы единственный нестоличный цирк, который дал такое количество представлений. Это была сказка «Лабиринт» по «Алисе в стране чудес», совместный проект с цирком Никулина.

— Много было отзывов?

— Мы получили колоссальный отклик! Людей не обманешь, они не пойдут туда, где плохо. Это первое представление продавать тяжело, нужна реклама. А потом через сарафанное радио люди передают друг другу свои впечатления.

Это тяжелая работа – дарить людям радость, счастье, но мы ответственно к этому подходим. Набрать номера, запустить их на манеж – это самое простое, но на это никто не придет. К нам привыкли приходить и удивляться, смотреть на красоту. А это огромнейший труд.

«К нам привыкли приходить и удивляться, смотреть на красоту» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дю Солей» – это не цирк, а театр»

— Многие сравнивают «Мирас» с шоу цирка «Дю Солей»…

— «Дю Солей» – это не цирк, это театр. Они сами себя так назвали потому, что цирк – это самое востребованное искусство. Казанский цирк, например, который год подряд является самым массовым учреждением культуры в республике по численности зрителей и по заработанным деньгам. Это же не просто так.

Наш «Сенной базар» можно было бы сравнить с цирком «Дю Солей», это было театрализованное представление. А «Мирас» – чисто цирк. Это во-первых. Во-вторых, у них нет животных. А у нас есть. У «Дю Солей», когда он только начинал свою деятельность, просто не хватало денег на животных. Это было очень дорого. И потом родилась эта философия – «цирк без животных».

Началось все с балагана, с уличного цирка. Но у них был очень хороший маркетинг, реклама. Те программы, которые они привозили в Казань, не идут ни в какое сравнение с тем, что они делают на стационарной площадке, ведь это гастрольное шоу.

— А вы видели стационарную программу цирка «Дю Солей»?

— Я видела все постановки, которые он привозил в Россию, они не произвели на меня впечатления. А вот шоу в китайском Макао «Дом танцующей воды» от режиссера Франко Драгоне – человека, который создал стиль «Дю Солей», у меня останется в памяти на всю жизнь. Это нечто!

Производство шоу в Китае сейчас – что-то невероятное. Есть огромные парки, там делаются колоссальные, потрясающие шоу с участием четырех сотен человек. Там размах! Тут река течет, тут огонь, тут же какие-то птицы над тобой пролетают.

— А что вы думаете о других шоу в России?

— У нас в стране очень высокий уровень. Помню, ледовое шоу «Кристалл» цирка «Дю Солей», которое они сюда привозили, полностью провалилось. Наверное, потому, что у нас много ценителей фигурного катания. Российские зрители уже видели масштабное и технологичное шоу Навки с мощными фигуристами. После этого скромненькое «колесо-коробочка-шпагат» их не впечатлило.

Поэтому когда наше шоу «Мирас» сравнивают с выездными программами «Дю Солей», даже немного обидно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— А сколько человек делало «Мирас»?

— У нас небольшой стационарный цирк, но тем не менее 80 артистов – это довольно много. В манеже на финальном выходе нет ни одного свободного места, все забито. Плюс наш оркестр и детский хор на балконе. А сколько людей за кулисами! Костюмеры, бутафоры, гримеры, инспекторы манежа, униформисты, пушкари, художники по свету, звуковики. Безусловно, это полноценные участники шоу.

«Это шоу сделали люди, влюбленные в Татарстан»

— Как создавался сценарий?

— Ильгиз Зайниев, который ставил нам в прошлом году «На Сенном базаре», подсказал: «Вы цирк, вам не надо брать какое-то произведение и целиком переносить его на манеж. Вы должны сделать по-другому: возьмите сказки, мифы, легенды, главные татарские символы, соберите их и покажите».

Сама идея и сценарий принадлежат режиссерской группе. Моя же задача была в том, чтобы шоу состоялось. Но работа была настолько сложная, что мы до сих пор приходим в себя. Это огромная ответственность. Команда изучала исторические материалы, энциклопедии, очень щепетильно консультировалась с экспертами по каждой детали. Это был большой риск, мы сильно переживали.

— По какому принципу собиралась команда?

— В России профессиональных режиссеров цирковых шоу крайне мало, можно по пальцам одной руки пересчитать. А Евгений Шевцов, я считаю, это номер один сейчас. В этом году он получил награду в Голливуде за шоу в Китае. Те, кто знаком с программой цирка на Цветном бульваре, понимают, кто это.

Или художник по костюмам Надежда Русс. Есть прет-а-порте, а есть высокая мода. Можно было бы сшить костюмы гораздо скромнее, как в других наших программах, но мы взяли высокую планку. Потому что хотелось показать всю красоту республики. Это шоу сделали люди, влюбленные в Татарстан. Они его обожают, потому что видят в нем город-праздник.

«Можно было сшить костюмы гораздо скромнее, как в других наших программах, но мы взяли высокую планку» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы умышленно начали работать в самый активный туристический сезон. Сейчас 60 процентов нашего зала – это туристы. Мы хотели, чтобы они выходили отсюда совершенно влюбленными в нашу республику. Когда прислали сценарий, я была удивлена таким глубоким погружением в материал, а ведь в режиссерской группе только один казанец – Андрей Шарнин. Самое интересное, Надежда Русс даже спорила с местными специалистами по поводу достоверности деталей татарского узора, ссылаясь на энциклопедии. До такой степени ребята были поглощены и вовлечены в этот процесс.

— В шоу задействована и детская цирковая школа?

— Да, наш великолепный режиссер-постановщик цирковой школы Светлана Шарапова проделала огромную работу. Я благодарна Евгению Шевцову за то, что он никогда не делает свои постановки в Казанском цирке без привлечения цирковой школы. Это очень важно.

— Как часто вы встречались с командой в процессе работы?

— Мы были на связи каждый день, постоянно. Проводили совещания, когда им это было необходимо. Большой упор был на музыкальное сопровождение. Для нас очень важно, чтобы музыка была узнаваемой, чтобы она задевала глубинные национальные чувства на уровне ДНК, вызывала эмоции. Я думаю, у Дмитрия Кузнецова это получилось. Консультант Айгуль Зайнуллина даже удивилась, что человек, не знающий татар, настолько глубоко проникся и написал такую потрясающую музыку. Люди спрашивают, что это за колыбельная, которая звучит у нас в начале, она кажется им народной, знакомой.

— Спецэффект «огненная стена» использован в Казанском цирке впервые. Как удалось реализовать его технически?

— Евгений увидел «стену» в Китае. Для номера, посвященному Зиланту, нужен был огонь, а живой огонь – это опасно. Поэтому здесь имитация, подсвеченный пар. Доставка оборудования была из Китая, и не по морю, а авиаперевозка, это дорого.

Сложность была еще и в том, что заказ делали под наши размеры дистанционно. Когда прибывшее оборудование смонтировали, нужно было обеспечить туда подачу воды. Спасибо техническим службам, справились. Все работает четко, как часы.

«Для номера, посвященному Зиланту, нужен был огонь, а живой огонь – это опасно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шоу еще надо перевезти, а это семь фур с оборудованием и животными»

— Может, можно было обойтись малой кровью?

— Я никогда не лезу в режиссерский замысел. Я отвечаю за слаженную работу, за то, чтобы цирк процветал. Контроль тоже должен быть разумным. Если ты не доверяешь человеку, зачем берешь его на работу? Да, мы немного перевалили за смету, но оно того стоит. «Мирас» задумывался для гастрольной деятельности, чтобы прославлять нашу республику за ее пределами.

— Куда планируете его вывозить?

— Сейчас идут переговоры с Минским цирком. Шоу же еще надо перевезти, а это семь фур с оборудованием и животными. Должны поехать наши технические службы, гримеры – чтобы научить, как накладывать сложный грим по эскизам. Костюмеры должны передать наши сложнейшие костюмы. Для Казанского цирка, который за три года создал шоу в миллион долларов, это очень ответственно.

— Когда планируете гастроли?

— В конце сентября. Мы получили четыре приглашения. После первой недели показов в цирковой среде пошел резонанс, что это очень красивый и достойный продукт. Меня ждут на переговорах в Будапеште, лечу туда в начале июля. Интересуется Астана, пришло приглашение от Лахта-центра в Санкт-Петербурге.

— Сколько денег ушло на гонорары?

— Гонорары кому? Если творческим артистам, то это очень большая сумма, несколько десятков миллионов.

«Осенью отремонтировали манеж за 26 миллионов, чтобы лошадям было комфортно работать. Татарская программа без них немыслима» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Какая статья расходов на шоу была самой высокой?

— Самое дорогое – это техническое оснащение, костюмы и реквизит. Мы готовились к «Мирасу» заранее, и у нас были траты, касающиеся обустройства цирка в целом. Осенью 2024-го отремонтировали манеж за 26 миллионов, чтобы лошадям было комфортно на нем работать, ведь татарская программа без них немыслима. Купили лошадей, взяли в штат артистов-наездников. Мы поменяли «пушки» – аппараты для точечного света, отремонтировали двор, чтобы была комфортная погрузка. Купили экраны. Поменяли стены в зрительном зале.

На что не хватило денег, так это на покупку света. По замыслу режиссера света много не бывает. И у нас стояла дилемма – купить комплект огненной стены или комплект светового оборудования. Решили в пользу стены, поэтому часть света сейчас арендуем.

«Завидую иногда животным – я так не питаюсь, как они. И мне не устраивают такие ванны, как нашим медведям»

— Окупаемость предполагается?

— Мы никогда ничего не делаем, если не уверены в том, что это окупится. Мы не можем себе этого позволить. От нашей окупаемости зависят и зарплаты, и премии, и прочее. Говорят, что культура убыточна, но цирк в убытках еще никогда не был. Мы все просчитываем заранее. Конечно, без помощи государства мы бы на первоначальном этапе не справились.

— Цена билетов на «Мирас» в диапазоне 1000-3000 рублей. Это выше, чем на другие программы?

— Да. Но последние годы мы намеренно держали стоимость билетов на низком уровне и подняли ее только недавно. Эти цены берутся не с потолка. В них много всего заложено: коммунальные расходы, обслуживание здания, содержание гостиницы для артистов и многое другое.

У нас есть животные, классический цирк не делает шоу без животных. А их содержание в цирке обходится недешево. Извините меня, я завидую иногда нашим животным, я так не питаюсь, как они. Мне такие ванны не устраивают посреди рабочего дня, как нашим медведям. Каждый день я подписываю счета по предписаниям ветеринара: «подкормка», «проколоть витамины», «выписать шампунь». За ними ухаживают лучше, чем человек ухаживает за собой. У них сбалансированный рацион, чтобы шерсть блестела, чтобы, не дай бог, коготочки не стали хрупкими. У попугаев в клетке орехи макадамия, чтобы клювики не утратили способность раскалывать орехи. Для наших дрессировщиков животные как дети.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Как происходит финансирование?

— Мы автономное учреждение культуры, государство субсидирует нас частично. Есть бюджетные учреждения со 100-процентным финансированием государства. Поэтому часть заработной платы, часть коммунальных услуг, школу, которая для учеников бесплатная, цирк оплачивает самостоятельно. За свои деньги цирк приглашает экспертов, чтобы провести мастер-классы для детей, или вывозит учеников на фестивали и конкурсы, в том числе и за границу.

— Но билеты на «Мирас» дешевле, чем на выездное представление цирка «Дю Солей»?

— Конечно. И даже дешевле, чем в московских или питерском цирках. У цирков Сочи, Владивостока, Нижнего Новгорода билеты стоят дороже. У нас одна из самых низких цен среди подобных цирковых учреждений и самая большая система льгот. Мы же относимся к Министерству культуры Республики Татарстан, а другие цирки могут быть в ведении своего региона или Росгосцирка.

— Сейчас представления «Мираса» проходят при аншлаге?

— Пока да, посмотрим, как пойдет дальше. Мы добавили в план еще шесть представлений. Посмотрели заполняемость первых спектаклей по прошлому и позапрошлому году. Пока первую неделю мы прошли при заполняемости 94 процента.

— Разве не 100 процентов?

— Это невозможно, потому что часть билетов реализуется на благотворительной основе. У нас есть карта «Батыр» для семей участников СВО, есть льготники, мы, как государственное учреждение культуры, обязаны их обслуживать. Даже если пройдем на 70 процентов, для нас это уже прибыльно.

— А когда окупится шоу?

— Планируем где-то к середине августа. Тут есть и внешние факторы. Например, сейчас мы очень страдаем от того, что пропадает интернет, – продажи сразу же падают. А народ у нас избалованный, в кассу ехать никто не хочет.

Мы хотим максимально окупить вложения в шоу, поэтому гастроли для нас важны. В Санкт-Петербурге и Москве программы живут долго, потому что там больше населения. Поэтому они могут себе позволить вкладывать огромные деньги в такие шоу. Наш зрительский ресурс иссякает быстро. Через три-четыре месяца зрительский интерес упадет.

«Следующее шоу будет принципиально другим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Каким будет следующее шоу?

— Принципиально другим. Потому что есть опасность перекормить. Пока в голове полный штиль, надо перезагрузиться. Из меня «Мирас» всю душу вынул. Вы знаете, это, наверное, один из тех редких случаев, когда я хожу смотреть практически каждое представление. Мне и хочется его смотреть. Я все жду, когда эта дрожь у меня уйдет. Она не уходит.

Над этим потрясающим шоу работали четыре цирка: наш Казанский, артисты цирка Никулина, Якутский цирк и Минский. И сохранить бы это шоу. И через два года опять с триумфом вернуться с гастролей в Казань и радовать зрителей, которые, я уверена, будут ждать и соскучатся по нему.