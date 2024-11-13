Минниханов призвал поддержать татарстанца, прошедшего в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал жителей республики проголосовать за земляка — Альберта Бикмуллина, прошедшего в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Это Альберт Бикмуллин, наш земляк, настоящий герой! В начале года он случайно увидел, что двум годовалым детям грозит опасность, и бросился на помощь. Он и тогда не прошёл мимо, и спас жизни малышам, и сегодня не остается в стороне, и защищает нашу Родину в зоне СВО», — напомнил Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Альберт вошел в число финалистов федерального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации „Личность“ в номинации „Поступок года“. Поддержим нашего земляка! Именно такие герои должны побеждать!» — добавил он.

«Альберт, бөтен республика синең җиңүеңә ышана! Татарстанның мондый уллары белән без горурланабыз һәм синең өчен бирәчәк тавышыбыз моны, һичшиксез, исбатлыячак! (в переводе с татарского — „Альберт, вся республика верит в твою победу! Мы гордимся такими сыновьями Татарстана и наш голос, который мы за тебя отдадим, обязательно докажет это!“)» — заключил Рустам Минниханов.

Цель премии #МЫВМЕСТЕ — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). Голосование за финалистов премии #МыВместе проходит с 17 октября по 21 ноября 2024 года.