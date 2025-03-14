Минниханов призвал к расширению товарооборота между Татарстаном и Республикой Алтай

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе встречи с делегацией Республики Алтай призвал к расширению небольшого на данный момент товарооборота между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, Татарстан поставляет на Алтай медицинские изделия, компьютерную технику, автомобили и шинную продукцию, нефтепродукты, другие товары. Есть хорошие возможности для расширения сотрудничества, заметил татарстанский лидер.

По его словам, Татарстан заинтересован в увеличении поставок в Республику Алтай продукции химического и нефтехимического комплексов, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, товаров народного потребления и медицинского назначения, лекарственных средств, продукции пищевой промышленности и других отраслей. Также у представителей РТ есть интересные наработки в области энергосбережения.

Татарстан – один из лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата страны. Особое внимание здесь уделяется инновационному развитию. Индустриальные парки, технопарки и инжиниринговые центры РТ входят в число самых эффективных в России. Ведется работа по развитию нано- и биотехнологий, производству композитных материалов, робототехники и так далее.

«Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров для производства на базе отраслевых ресурсных центров», – заверил Минниханов.

По его мнению, у Татарстана и Алтая также есть хорошие возможности для развития связей в сфере образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта, туризма. В РТ большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды, реализуется программа благоустройства территорий многоквартирных жилых домов «Наш двор».

Помимо прочего, Рустам Минниханов предложил шире использовать возможности федеральной торговой площадки «Заказ.РФ» и внедрить в Республике Алтай систему «Региональный маркетинговый центр» на базе агрегатора «Биржевая площадка».

Он пригласил алтайских специалистов на Международный цифровой форум Kazan Digital Week, который пройдет осенью текущего года, назвав цифровизацию важным направлением повышения конкурентоспособности.

Весной в Казани пройдет Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». «Будем рады видеть вас среди почетных гостей этого мероприятия», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе Республики Алтай Андрею Турчаку.

«Нас объединяют глубокие этнокультурные связи. Большой Алтай – это прародина многих культур, в том числе и тюрков. Мы будем и дальше укреплять сотрудничество наших ученых – исследователей истории и культуры тюркских народов, вместе работать по сохранению культурного и исторического наследия, поддерживать культурные обмены творческими коллективами и музейными экспозициями», – упомянул Раис РТ дополнительные направления для сотрудничества.

Безусловно, важным звеном сотрудничества станут мероприятия по созданию Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Майминском районе Республики Алтай. Работа по увеличению популяции ирбисов продолжается и с другими странами, добавил Рустам Минниханов.

Андрей Турчак в свою очередь сообщил, что Алтай и Татарстан договорились сотрудничать в IT-сфере. Он сказал, что есть заинтересованность в организации прямого авиарейса, который связал бы два региона.

По словам политика, сегодня Алтай заинтересован и в изучении опыта Татарстана в сфере здравоохранения, вопросах оказания высокотехнологичной медицинской помощи и топу подобных вещах.

В Горно-Алтайске открыт Татарский культурный центр «Карым» – пространство для встреч, мероприятий и неформального общения, заметил в ходе беседы Андрей Турчак. Рустам Минниханов в ответ поблагодарил за внимание, которое уделяется татарам, проживающим в Республике Алтай.

«Будем взаимодействовать!» – подчеркнул Андрей Турчак в завершение встречи, обращаясь к Рустаму Минниханову.