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Культура 13 ноября 2026 13:06

Минниханов призвал к просмотру фильма «Ребус наследия»

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Минниханов призвал к просмотру фильма «Ребус наследия»
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал к просмотру фильма «Ребус наследия», посвященного сохранению исторических территорий.

«„Ребус наследия“. Фильм карыйбыз!» – написал руководитель республики в своем канале в мессенджере МАКС.

Съемки документальной картины, посвященной десятилетию работы Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ, начались в августе этого года. Премьера фильма состоялась два дня назад, 11 ноября, в рамках форума «РЕБУС 2026».

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#исторические поселения #Рустам Минниханов
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