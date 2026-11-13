Минниханов призвал к просмотру фильма «Ребус наследия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал к просмотру фильма «Ребус наследия», посвященного сохранению исторических территорий.

«„Ребус наследия“. Фильм карыйбыз!» – написал руководитель республики в своем канале в мессенджере МАКС.

Съемки документальной картины, посвященной десятилетию работы Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях РТ, начались в августе этого года. Премьера фильма состоялась два дня назад, 11 ноября, в рамках форума «РЕБУС 2026».