Тухватуллина: Застройщики перестали бояться работать в центре Казани

В столице Татарстана девелоперы всё активнее берутся за проекты в историческом центре города, хотя такие объекты не всегда привлекательны с коммерческой точки зрения. Об этом заявила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина после премьерного показа документального фильма «Ребус наследия».

По словам Тухватуллиной, за последние годы отношение застройщиков к работе в исторической части города существенно изменилось. Если раньше согласование проектов сопровождалось сложными дискуссиями, то сегодня девелоперы всё чаще воспринимают свою работу как вклад в развитие Казани.

«В начале нашего пути у нас было много разных, в том числе жестких, разговоров с застройщиками. Но как только все начали понимать, что это наш город, что мы строим для себя, для своих детей, родителей, будущих поколений, что мы формируем среду, в которой хотим вырастить сильное поколение, качество проектов стало меняться. И мы все это видим», – отметила она.

Главный архитектор подчеркнула, что сейчас на рассмотрение поступают десятки проектов строительства в историческом центре Казани. Очередное заседание межведомственной комиссии планируется провести до конца года.

«Сейчас застройщики не боятся работать в центре города. Очень много объектов согласовывается, десятки. Думаю, до Нового года у нас пройдет еще одна комиссия. Уже сейчас заявлено 13 объектов, а ближе к заседанию, думаю, их будет около 16», – пояснила Тухватуллина.

При этом, по ее словам, работа в исторической среде привлекает девелоперов не только возможностью получить прибыль, но и эмоциональной отдачей от реализации проектов.

«С коммерческой точки зрения это, может быть, не такая привлекательная вещь. Но застройщики идут на это, потому что понимают: они формируют свой город для своих детей и сопричастны к этому. Очень многие говорят: „Я хочу гордиться своим объектом, хочу показать его своему сыну“», – рассказала главный архитектор.

Тухватуллина выразила уверенность, что в ближайшие годы в Казани появится еще немало интересных архитектурных проектов, а совместная работа властей, архитекторов и застройщиков позволит продолжить развитие городской среды.

Премьера документального фильма «Ребус наследия» состоялась 11 ноября в рамках IV Международного форума «РЕБУС 2026». Картина посвящена десятилетию работы Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана.

Фильм рассказывает о том, как за десять лет в республике изменились подходы к управлению историческими территориями – от отдельных градостроительных решений до комплексной межведомственной политики. На примере Казани авторы показывают, как современная застройка может сочетаться с сохранением исторического наследия.

Перед премьерным показом фильма также состоялась церемония награждения победителей открытого федерального смотра-конкурса «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ». Конкурс посвящен лучшим практикам градостроительства на исторических территориях, сохранению и развитию архитектурного наследия. Участники представили проекты реновации исторических зданий, нового строительства, технологические решения и концепции управления историческими поселениями.

Отдельно в рамках конкурса предусмотрена специальная номинация для представителей СМИ и авторов публикаций – «Лучшая публикация об исторических поселениях». Она учреждена для журналистских материалов, посвященных сохранению архитектурного наследия, развитию исторических центров и поиску баланса между современной застройкой и исторической средой. Корреспондент «Татар-информа» Александра Давыдова заняла второе место с серией публикаций, посвященной сохранению и развитию исторической среды Казани.

Форум «РЕБУС 2026» проходит в Казани с 11 по 13 ноября в рамках Международной строительной недели БРИКС. Главная тема мероприятия – градостроительство в исторических поселениях и поиск баланса между сохранением наследия и развитием городов.