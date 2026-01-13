Минниханов присвоил Кукморскому заводу металлопосуды звание предприятия трудовой доблести

Кукморскому заводу металлопосуды присвоено республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.». Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Звание присвоено предприятию за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность его работников, проявленные в военные годы.

В документе отмечается, что завод во время Великой Отечественной обеспечил бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

Завод был основан в 1743 году. В годы войны предприятие выпускало телеги и сани для фронта, а после нее на нем было налажено производство алюминиевой посуды.

Ранее Рустам Минниханов объявил в Татарстане 2026 год Годом воинской и трудовой доблести.