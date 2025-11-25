Кукморский завод металлопосуды может получить звание «Предприятие трудовой доблести»

В Татарстане планируют присвоить республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.» Кукморскому заводу Металлопосуды. Соответствующий указ Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны», – поясняется в документе.

Завод был основан в 1743 году. В годы войны предприятие выпускало телеги и сани для фронта, а после нее было налажено производство алюминиевой посуды.