news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 14:21

Кукморский завод металлопосуды может получить звание «Предприятие трудовой доблести»

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане планируют присвоить республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.» Кукморскому заводу Металлопосуды. Соответствующий указ Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны», – поясняется в документе.

Завод был основан в 1743 году. В годы войны предприятие выпускало телеги и сани для фронта, а после нее было налажено производство алюминиевой посуды.

#кукмор #завод #предприятие трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025