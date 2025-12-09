В Татарстане создан оргкомитет по проведению Года воинской и трудовой доблести
Организационный комитет по проведению Года воинской и трудовой доблести создан в Татарстане. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Кроме того, Минтруд Татарстана должен будет за 30 дней разработать проект плана основных мероприятий по проведению в республике Года воинской и трудовой доблести.
Председателем оргкомитета стал сам Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Заместителями председателя оргкомитета назначены первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Секретарем оргкомитета определена начальник Управления социального развития Аппарата Кабмина РТ Алина Сабурская.
Контролировать исполнение распоряжения будет Рустам Нигматуллин.
В Татарстане 2026 год Годом воинской и трудовой доблести объявил Раис РТ Рустам Минниханов.