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Экономика 30 июня 2023 22:17

Минниханов присвоил девяти татарстанцам звание «Заслуженный экономист РТ»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил звание заслуженного экономиста девяти татарстанцам. Указ опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в финансово-экономической деятельности и многолетний плодотворный труд», – указано в документе.

Почетного звания удостоены финансовый директор Международого аэропорта «Казань» Эльмира Галямова, начальник финансово-договорного управления научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» Андрей Козихин, замруководителя централизованной бухгалтерии Минспорта Марат Салахутдинов, начальник отдела финансирования социальной сферы территориального отделения Департамента казначейства Минфина РТ Виктория Хуснутдинова и др.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов присвоил почетные звания двум сотрудникам КАМАЗа и четверым гражданам, работающим в области энергетики.

#Рустам Минниханов #почетное звание
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