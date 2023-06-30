Минниханов присвоил почетные звания двум сотрудникам КАМАЗа

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил двум сотрудникам КАМАЗа почетные звания «Заслуженный изобретатель РТ» и «Заслуженный машиностроитель РТ». Указы опубликованы на портале правовой информации.

«За многолетнюю плодотворную изобретательную деятельность и большой вклад в развитие машиностроения присвоить почетное звание „Заслуженный изобретатель РТ“ Логунову Юрию Михайловичу — главному специалисту ведущих мостов конструкторского отдела трансмиссии службы главного конструктора по автомобильным агрегатам научно-технического центра ПАО „КАМАЗ“», — сказано в документе.

Еще одним указом отмечен главный конструктор колесных шасси – начальник специального конструкторского бюро-3 службы главного конструктора по автомобилям общетехнического назначения научно-технического центра ПАО „КАМАЗ“ Сергей Максименко.

«За вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетний плодотворный труд присвоить почетное звание «Заслуженный машиностроитель РТ», – сказано в документе.