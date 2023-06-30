Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов присвоил четверым татарстанцам звание заслуженного энергетика РТ
Четыре татарстанца стали заслуженными энергетиками Татарстана. Соответствующий указ подписал Раис Рустам Минниханов.
«За заслуги в области энергетики и многолетний плодотворный труд присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РТ“», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
В документе указана следующие имена: начальник службы высоковольтных линий филиала АО «Сетевая компания» – «Нижнекамские электрические сети» Джалил Булатов и сотрудник казанского филиала компании Закирзян Галяутдинов, главный энергетик подразделения главного инженера научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Александр Родионов и сотрудник филиала АО «Татэнерго» – Казанская «Теплоэлектроцентраль №1» Тимерхан Закиров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»