Минниханов присвоил четверым татарстанцам звание заслуженного энергетика РТ

Четыре татарстанца стали заслуженными энергетиками Татарстана. Соответствующий указ подписал Раис Рустам Минниханов.

«За заслуги в области энергетики и многолетний плодотворный труд присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РТ“», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе указана следующие имена: начальник службы высоковольтных линий филиала АО «Сетевая компания» – «Нижнекамские электрические сети» Джалил Булатов и сотрудник казанского филиала компании Закирзян Галяутдинов, главный энергетик подразделения главного инженера научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Александр Родионов и сотрудник филиала АО «Татэнерго» – Казанская «Теплоэлектроцентраль №1» Тимерхан Закиров.