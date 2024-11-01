Минниханов присудил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении премии за вклад в развитие институтов гражданского общества республики в 2024 году. Премии удостоены трое активистов и пять организаций.

В частности, обладателями премии стали ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан Хабир Иштиряков и директор Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Пестречинского района РТ Наиля Тазиева.

Лауреатами премии также признаны Благотворительный фонд «Закят», местная общественная организация матерей, имеющих детей с ограниченными возможностями и особенностями развития, «Благо» Бавлинского района РТ, Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, РФ имени Анжелы Вавиловой, Национально-культурная автономия башкир — Курултай (конгресс) башкир Республики Татарстан и региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по РТ.

Премия Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества существует с 2015 года. В этом году размер ее денежной составляющей был увеличен вдвое — до 500 тыс. рублей для граждан и до 800 тыс. рублей для организаций.