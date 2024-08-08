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Премии за вклад в развитие институтов гражданского общества РТ выросли в 2 раза
В Татарстане вдвое увеличен размер премий Раиса республики за вклад в развитие институтов гражданского общества. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Так, граждане и группы граждан вместо 250 тысяч рублей будут получать полмиллиона рублей. Будет присуждаться три таких премии. Для организаций сумма повышена до 800 тысяч рублей. Для них предусмотрено пять премий.
В положении отмечается, что премия вручается для поощрения гражданских инициатив, направленных на содействие формированию институтов гражданского общества. Она была учреждена в 2015 году. Получить ее могут граждане России, социально ориентированные НКО, проекты и деятельность которых получили общественное признание. Их труды направлены на развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности, научные исследования в области гражданского общества.
Кроме того, россияне могут быть поощрены за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
Указ вступил в силу со дня подписания.
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