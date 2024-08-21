Размер премий Раиса РТ за вклад в развитие гражданского общества увеличен вдвое

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Стартовал прием заявок на премию Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике. Кампания продлится до 23 сентября, а саму премию Рустам Минниханов вручит накануне Дня народного единства. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила председатель Общественной палаты РТ, председатель комитета по присуждению премии Зиля Валеева.

Зиля Валеева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Премия Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества вручается с 2015 года. Это первая премия в регионах России, которая была учреждена для некоммерческих организаций и общественных объединений. Она стала серьезным и знаковым событием. Это высшая госнаграда в нашей республике для представителей гражданского общества», — отметила спикер.

Всего будут определены восемь победителей: пять организаций и три физических лица. С этого года вдвое увеличена денежная составляющая премии. Теперь НКО получат по 800 тыс. рублей, а общественники — по 500 тыс. рублей, добавила Валеева.

Но премия Раиса РТ за вклад в развитие гражданского общества — это не только финансовая поддержка, но и определенный стимул и признание заслуг для любой некоммерческой организации, уверен председатель правления благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Он стал одним из первых лауреатов премии еще в 2015 году.

Владимир Вавилов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Первое, что обрадовало, когда я стал лауреатом, — это понимание признания твоей работы. Для некоммерческой организации премия — это стимул, чтобы работать больше и лучше. Это очень престижно и звучит гордо», — убежден Вавилов.

Он пояснил, что многие, чей вклад в развитие родного региона достаточно велик, выполняют свою работу тихо и без привлечения большого внимания. Вавилов призвал их активно подаваться на премию Раиса Татарстана.

Председатель «Союза отцов РТ» и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, директор Благотворительного фонда помощи детям с ОВЗ «Сила в детях» Адель Загретдинов рассказал, что вся денежная составляющая премии пошла на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Адель Загретдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы получили премию как некоммерческая организация „Сила в детях“. Мы уже начинаем открывать сеть реабилитационных центров по всей стране. Премия Раиса Татарстана дала нам огромную узнаваемость. Кроме финансовой поддержки, мы получили и статус. К этой премии многие НКО стремятся», — добавил Загретдинов.