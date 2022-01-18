news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
18 января 2022  18:15

Минниханов принял участие в заседании координационного совета во главе с Мишустиным

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

На заседании Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новый штамм Covid-19 стремительно распространяется по всему миру и отличается повышенной заразностью. 

«Нас это не может не беспокоить, ведь „омикрон“ пришёл и в Россию. Не только в столицу, но и в другие регионы. Это мы уже видим по статистике заболеваемости», — сказал глава федерального Кабмина. 

Он также напомнил, что Правительство по поручению Президента РФ Владимира Путина разработало план дополнительных мероприятий. Обращаясь к работодателям, Михаил Мишустин призвал по возможности перевести персонал на дистанционную работу.

Также на мероприятии с докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 18 января в структуре заболеваемости на территории РФ 60% приходится на штамм «дельта» и 40% уже на штамм «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты, рассказала она. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное