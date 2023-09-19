Минниханов принял участие в сессии «Стратегия инфраструктурного развития» с Мишустиным

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии, посвященной стратегии развития инфраструктуры, которую провел Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Руководитель республики находится с рабочим визитом в Москве, передает его пресс-служба.

Премьер отметил, что Правительство реализует масштабные планы по улучшению облика городов и поселков. Возводятся жилье, детсады и школы, больницы и другие социально важные объекты, обновляются инженерные коммуникации, улучшается дорожная сеть.

«Особое внимание важно уделять ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, где необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах», — подчеркнул Мишустин.

Для того, чтобы регионы смогли выполнить все поставленные перед ними задачи в данной сфере, по инициативе Президента РФ Владимира Путина запущены новые финансовые инструменты.

«Несмотря на санкции и внешние ограничения, строительная индустрия на протяжении нескольких лет демонстрирует высокие темпы роста. Этого удалось достичь благодаря мерам господдержки и системному подходу», — отметил Премьер.

Одним из приоритетов является улучшение жилищных условий граждан. С начала года в стране ввели более 70 млн «квадратов» современного жилищного фонда, что превысило показатель аналогичного периода 2022 года, ставшего рекордным.

Ускоренными темпами развивается и дорожная инфраструктура. При участии Президента России был открыт участок трассы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. К декабрю магистраль дойдет до Казани, а далее — до Екатеринбурга с продлением до Тюмени. В целом более тысячи километров федеральных дорог планируется ввести в 2023-м и еще примерно 3,5 тыс. км привести в нормативное состояние. Доля качественных региональных шоссе достигнет 52%, превысив плановое значение.

Также участники сессии рассмотрели выполнение целевых ориентиров для строительной отрасли и обозначили дополнительные решения, направленные на повышение качества жизни граждан.