Минниханов принял участие в открытии Армейских международных игр-2021 в Подмосковье

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр-2021 в военно-патриотическом парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники — от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации.

Фото: tatarstan.ru

Президент республики осмотрел выставочные экспозиции, ознакомился со стендами предприятий из Татарстана. На внешней экспозиции холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представлены три винтокрылые машины производства Казанского вертолетного завода: военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-38Т и вертолет премиум-класса Ансат Aurus.

Фото: tatarstan.ru

На площадке «Ак Барс Холдинг» Рустаму Минниханову презентовали макет пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор-2020», а также рассказали о других проектах, которые реализуются на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького.

Фото: tatarstan.ru

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.