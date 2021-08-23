Путин открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Президент РФ Владимир Путин торжественно объявил об открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Глава государства отметил, что проведение данных мероприятий поспособствует развитию военного сотрудничества РФ с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех, кто участвовал в подготовке форума и Армейских игр. Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству», — сказал российский лидер.

Он отметил, что в ходе проведения форума зрители смогут не только посмотреть на состязания команд, но и получат возможность сами посоревноваться в военно-технических экстремальных видах спорта.

Также глава государства рассказал о том, что потенциал Военно-морского флота РФ постоянно наращивается.

По его словам, на российских верфях сегодня будут заложены два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца.

«Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал Путин.

Международный военно-технический форум «Армия» — это ежегодное мероприятие, организуемое Министерством обороны РФ, на полях которого проходит Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии». Форум является ключевым выставочным событием года в сфере обеспечения обороны и безопасности РФ. Он проводится в России с 2015 года на территории парка «Патриот».